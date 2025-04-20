"Так, я б залишив Довбика у Ромі, мені він подобається. На мою думку, йому потрібен був би ще один нападник поряд. Де Россі сказав мені, що він – сильний хлопець, що він забезпечує глибину, що має силу. Тому я залишив би його. На мою думку, він може прогресувати далі", – сказав Тоні в інтерв'ю Il Romanista.

Довбику знайшли перспективного конкурента – Ромі доведеться боротися за гравця з претендентами на Скудетто

Додамо, що впродовж своєї футбольної кар'єри Лука Тоні виступав за Рому, Баварію, Ювентус та інші клуби. Також в його активі 47 матчів за національну збірну Італії, у яких він забив 16 голів. У 2006 році нападник став чемпіоном світу у складі "Скуадри Адзурри".

Нагадаємо, Артем Довбик перейшов до римського клубу влітку 2024 року з іспанської Жирони. У нинішньому сезоні гравець провів 42 поєдинки за свій клуб, забив 16 голів та віддав 3 результативні передачі.

Рома мінімально перемогла Верону – конкурент Довбика забив і наблизив "вовків" до ЛЧ, але провалився разом з Артемом