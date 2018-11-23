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"Мені виділили квартиру, яку я продав", – Шиндер розповів, як його колишній клуб розраховувався з боргами

24 листопада 06:30 3 Читать на русском
"Мені виділили квартиру, яку я продав", – Шиндер розповів, як його колишній клуб розраховувався з боргами
Антон Шиндер / фото із соцмереж

Форвард донецького Олімпіка Антон Шиндер пригадав період виступів за Шахтар і Чорноморець.

"Шахтар – це команда, де на кожній позиції створена дуже висока конкуренція. Я чітко розумів, де знаходжуся і які гравці мене оточують. Ну і на додачу до цього у мене не виявилося так багато ігрового часу, щоб довести свою спроможність.

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Незадовго до переходу в донецький клуб я уклав дуже хороший контракт з Таврією – терміном на чотири роки. Тоді ще ніхто не знав про майбутні події в Криму, і я пов'язував своє майбутнє з Сімферополем. А отримавши пропозицію від Шахтаря, найменше думав про фінанси. Коли тебе звуть в топ-клуб, потрібно погоджуватися, їхати і грати.

Після переходу в Чорноморець пішов на серйозне зниження зарплати. Приблизно раз на три. Просто дуже хотів грати. Тому і погодився на оренду до кінця року.

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Саме в той момент, коли я опинився в Чорноморці, в клубі почалися фінансові проблеми. Буквально через місяць гравцям перестали платити гроші, так що я пробув в Одесі всього півроку.

Покидав клуб з боргами по зарплаті. Мені виділили квартиру, яку я продав. Таким чином, борг був повністю погашений", – цитує Шиндера Спорт-Експрес.

Теги
Чорноморець Антон Шиндер Антон Шиндер Шахтар Шахтар Таврія-Сімферополь Таврія-Сімферополь
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