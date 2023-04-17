"У нас мінімальна перевага, тому думати лише про оборону було б помилкою. У цьому сезоні Наполі забиває в середньому по три-чотири голи за гру. Ми повинні грати у свою гру і робити це добре. Нам слід добре тримати м'яч. У попередніх іграх обидва суперники створювали труднощі для захисту. Переможцем стане той, хто максимально використовує свої можливості. В обох команд є якості для креативу.

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Це буде третя зустріч за кілька днів – дві попередні вийшли різними, не схожою на них стане і третя. Завтра на поле можуть вийти інші склади, а гравці – зайняти інші позиції. Ми враховуємо характеристики суперника, особливо такого сильного і потужного, але в нас є свій стиль гри. Необхідно враховувати попередні зустрічі з Наполі, щоб розуміти, як керувати темпом гри.

Із Жиру все гаразд, він зможе зіграти. Я не знаю, який склад обере Спаллетті. Мені самому цікаво, ким він замінить дискваліфікованого Замбо-Ангісса", – цитує Піолі Sempre Milan.

Перший матч між Міланом і Наполі завершився з рахунком 1:0 на користь "россонері". Матч-відповідь у Неаполі буде зіграно у вівторок, 18 квітня.

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