"Це неможливо описати. Я відчуваю величезне задоволення від можливості принести стільки радості усім аргентинцям. Це джерело гордості.

Кому я присвячую цю перемогу? Моїй сім'ї, людям, які завжди підтримували мене навіть у важкі часи. Тут моя сім'я та моя дівчина, і ми пишаємося тим, що вони можуть насолодитися цим важливим моментом.

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Мій перший гол? Я бачив, що мої товариші відкриті для передачі, але вирішив тягнути м'яч сам. Думаю, мені трохи пощастило, але все ж це гарний гол. Другий – це також щось неймовірне. Не потрібно зайвий раз говорити, що Мессі здатен робити на полі. Ти завжди повинен бути готовим до будь-якого пасу, тому що ми знаємо, що він може виконати будь-що. Я чекав поблизу воріт, розумів, що отримаю пас будь-якої миті. Лео зробив майже все, то був хороший гол.

Це величезна радість – пережити чемпіонат світу, який є однією з найважливіших подій не лише світу спорту. У дитинстві я завжди вболівав за нашу збірну. Сьогодні я можу бути на іншому боці, маю можливість допомогти команді. Це дуже велика гордість для мене", – заявив Альварес у коментарі Clarin.

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