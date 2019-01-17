"Мені треба було все змінити", – Вілліан пригадав свій перехід до Шахтаря

Вінгер Челсі Вілліан розповів про свій перехід з Корінтіанса в донецький Шахтар у 2007 році.

"Коли я дебютував за Корінтіанс, це було неймовірно, але я там був всього близько 10 місяців, а потім я перейшов в донецький Шахтар. Переїзд в Україну став для мене дуже непростим рішенням, тому що мені треба було все змінити. Я приймав рішення зі своїми батьками і агентом.

"Не знаю, про що ви", – Вілліан спростував чутки про перехід у Барселону

Перед тим, як підписати контракт, я пробув у місті три дні, озирнувся, з'їздив на тренувальну базу. І тоді я почав розуміти, що це може бути хорошим варіантом для мене. Вони збиралися будувати новий стадіон, клуб розвивався, вони грали в Лізі чемпіонів. Я поговорив з батьком, і ми вирішили, що це буде вдалий досвід, і я підписав контракт", – цитує Вілліана офіційний сайт Челсі.

Бразилець виступав у складі "гірників" з 2007 по 2012 роки. а взимку 2013 року перебрався в Анжи. Разом з Шахтарем вінгер виграв Кубок УЄФА в сезоні 2008/09.

Абрамович повторює долю Берлусконі – Челсі потрібен новий власник