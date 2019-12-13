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"Мені теж х***во", – Бойко гаряче поспілкувався з фанатами Динамо після фіаско у Лізі Європи

11:50 414 Читать на русском
"Мені теж х***во", – Бойко гаряче поспілкувався з фанатами Динамо після фіаско у Лізі Європи
Денис Бойко / Фото footboom

Воротар Динамо Денис Бойко мав емоційну розмову з вболівальниками після матчу ЛЄ проти Лугано (1:1).

90+4’ Віктор Циганков
 
Марко Араторе 45’
45’ Марко Араторе
90+4’ Віктор Циганков

"Як би вам не було прикро – я не знаю, скільки це триватиме. Мені теж прикро, але я що – не підходжу до вас і не розмовляю? Мені теж х***во. Заспокойтеся, я просто пояснюю.

Динамо – Лугано – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Як би не було важко – ми одне ціле під назвою Динамо. Гравці, тренери, фанати – ми всі одне ціле", – заявив Бойко.

Нагадаємо, після нічиєї з Лугано, яка викинула Динамо за борт плей-офф Ліги Європи, вболівальники киян освистали гравців "біло-синіх". Столичний клуб вперше з 2011 року не зміг вийти з групи ЛЄ.

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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи футбольні фанати Відеоновини Динамо - Лугано Денис Бойко Денис Бойко
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