"Мені теж х***во", – Бойко гаряче поспілкувався з фанатами Динамо після фіаско у Лізі Європи

Воротар Динамо Денис Бойко мав емоційну розмову з вболівальниками після матчу ЛЄ проти Лугано (1:1).

"Як би вам не було прикро – я не знаю, скільки це триватиме. Мені теж прикро, але я що – не підходжу до вас і не розмовляю? Мені теж х***во. Заспокойтеся, я просто пояснюю.

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Як би не було важко – ми одне ціле під назвою Динамо. Гравці, тренери, фанати – ми всі одне ціле", – заявив Бойко.

Нагадаємо, після нічиєї з Лугано, яка викинула Динамо за борт плей-офф Ліги Європи, вболівальники киян освистали гравців "біло-синіх". Столичний клуб вперше з 2011 року не зміг вийти з групи ЛЄ.

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