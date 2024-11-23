"З точки зору результату гри – ми програли. Ми не змогли забити, а нам забили. Щодо самої гри, якщо говорити загалом, вона мені сподобалася. Ми намагалися діяти розумно і контролювати м'яч. У першому таймі це іноді вдавалося, а іноді ні. У другій половині гри можна сказати, що Карпати вигравали, але мене це не хвилює. Я бачив, як ми володіли ініціативою, намагалися просувати м'яч і створювати гостроту. Не все виходило, але були непогані передумови.

УПЛ, турнірна таблиця: Динамо та Олександрія на вершині, Шахтар залишається третім, Карпати у топ-5

Є над чим працювати: і гол з Кривбасом, і сьогоднішній м'яч були пропущені надто легко. Вважаю, що суперник дуже добре розіграв епізод, вдало віддав передачу та забив. Але це все одно простий гол, як і той, що ми пропустили від Кривбаса. Нам потрібно працювати над цими моментами, усувати помилки, які дають суперникам фору в один м'яч. Відіграватися завжди важко.

Щодо загального ведення гри – мені сподобалося, але потрібно переглянути матч. У другому таймі команда виглядала досить непогано" – сказав Поздєєв у ефірі УПЛ ТБ.

Карпати втримали перемогу над Колосом, повернувшись до топ-5 УПЛ