"Мені соромно за Карпати", – Кополовець розкритикував львівський клуб

Півзахисник та спортивний директор Миная Михайло Кополовець відверто розкритикував львівські Карпати.

"Протистояння Карпати – Волинь є серйозним дербі. Я дуже люблю Карпати, але мені за них соромно. Мені соромно, що команда з такого міста опинилась у плей-офф за право залишитись в УПЛ попри те, що Львів потрапив до першої "шістки".

Мякушко хоче покинути Карпати

Дивишся матчі Карпат та Львова – порожній стадіон. Це катастрофа.

Федецький зміг би стати хорошим спортивним або виконавчим директором. Він, як і я, пройшов і Крим, і Рим. Він знає проблеми зсередини і розуміє, що треба міняти", – сказав Кополовець програмі Трендец.

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