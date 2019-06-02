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"Мені соромно за Карпати", – Кополовець розкритикував львівський клуб

21:22 568 Читать на русском
"Мені соромно за Карпати", – Кополовець розкритикував львівський клуб
Михайло Кополовець / ФК Минай

Півзахисник та спортивний директор Миная Михайло Кополовець відверто розкритикував львівські Карпати.

"Протистояння Карпати – Волинь є серйозним дербі. Я дуже люблю Карпати, але мені за них соромно. Мені соромно, що команда з такого міста опинилась у плей-офф за право залишитись в УПЛ попри те, що Львів потрапив до першої "шістки".

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Дивишся матчі Карпат та Львова – порожній стадіон. Це катастрофа.

Федецький зміг би стати хорошим спортивним або виконавчим директором. Він, як і я, пройшов і Крим, і Рим. Він знає проблеми зсередини і розуміє, що треба міняти", – сказав Кополовець програмі Трендец.

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Михайло Кополовець Михайло Кополовець Артем Федецький Артем Федецький Карпати Карпати
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