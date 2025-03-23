Тьягу Мотта був стурбований відсутністю реакції Ювентуса в матчі з Фіорентиною. Перед грою він попросив у своїх підопічних продемонструвати реакцію за поразку від Аталанти з рахунком 0:4, але його команда поступилася 0:3. Після матчу Мотта виглядав спокійно, і керівництво клубу не оцінило цю реакцію.

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Як інформує Gazzetta dello Sport, боси "Старої синьйори" хотіли побачити Мотту в гніві. Натомість на післяматчевій прес-конференції тренер заявив, що "сподівається знайти рішення" і "не ставив би собі надто велику кількість запитань". Він наполягав на тому, що зробив усе можливе до цього моменту сезону.

У вівторок Мотта зустрівся за обідом зі спортивним директором клубу Крістіано Джунтолі та генеральним менеджером Мауріціо Сканавіно. Під час цієї особистої зустрічі Джунтолі не соромився у виразах, аж до використання міцних фраз – для більшого ефекту. "Мені соромно, що я тебе вибрав", – сказав він у присутності Сканавіно.

Ювентус зараз посідає п'яте місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 52 очки після 29 турів.

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