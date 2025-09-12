Ківу був настільки близький з Фабіо Капелло, що підтримав тренера навіть після його зрадницького переходу в Ювентус влітку 2004 року. Тифозі Роми терпіти такого ніяк не могли: у домашніх матчах вони освистували румуна щоразу, коли він торкався м'яча. "В одному з інтерв'ю я сказав, що хотів би знову попрацювати з Капелло. Наступного дня ЗМІ одразу написали: "Ківу йде до Ювентуса". Але це було неправдою. І я за це поплатився", – пояснював Крістіан виданню Cronache di Spogliatoio.

Ця історія почалася двадцять років тому. У листопаді 2005-го, після нічиєї Роми зі Страсбуром (1:1) у другому турі групового етапу Кубка УЄФА, Ківу, спілкуючись зі Sky, тепло відгукнувся про Капелло, який провів у Ювентусі більше року. "Він привіз мене до Риму, і я завжди буду йому вдячний за це. Що, якби я знову попрацював з ним? Було б чудово. Я тут, у мене ще два з половиною роки за контрактом. Але у футболі ніколи не знаєш, що буде далі; рішення ухвалюємо не ми, гравці", – висловився Ківу, який прибув до італійської столиці не в найкращий момент. Рома зазнавала серйозних фінансових труднощів, але все одно знайшла 18 млн євро, щоб заплатити їх Аяксу за лівого захисника. Клуб обирав між ним та Лусіо з Байєра, і вирішив взяти саме Крістіана.

Через кілька тижнів, після того, як він пропустив матч із Фіорентиною, Олімпіко дочекався повернення Ківу до стартового складу Роми. У вболівальників була єдина мета – освистати румуна; піддати його такій обструкції, щоб він захотів "звалити у чортів Турин".

Того вечора Рома програла Палермо, пропустивши два м'ячі. Обидва голи "повісили" на Ківу і частково – на Мексеса. Gazzetta dello Sport поставила Крістіану низьку "п'ятірку" з характеристикою "слабка гра, пропустив навіс".

Ківу провалився в чорну яму. Йому було 25 років, і весь стадіон налаштований проти нього через цей дурний коментар. Захиснику виявилося складно це прийняти. "Я сильно страждав і тому записався до психолога. У кінці того матчу мене вирвало через стрес та тривогу. Я не міг з цим впоратися і попросив допомоги", – зізнався Ківу.

"В одному з інтерв'ю, коли мене запитали про це конкретно, я відповів, що хотів би знову попрацювати з Капелло в майбутньому. І це сталося незадовго до його відходу; тоді він перейшов у Ювентус. Наступного дня ЗМІ вийшли із заголовком: "Ківу йде в Ювентус". Але це була неправда, я говорив тільки і виключно про Капелло. З того моменту вболівальники Роми змінили своє ставлення до мене; Олімпіко більше нічого мені не прощав".

Ківу назвав свист на свою адресу несправедливістю. Каже, що відчував у той момент "суміш гніву, напруги і тривоги". "Я впорався завдяки психологу, своїм внутрішнім ресурсам і перемозі в дербі над Лаціо. Після цього освистування припинилося".

Це сталося в кінці лютого 2006 року (2:0). Того дня команда без травмованого Франческо Тотті здобула в Серії А 11-ту перемогу поспіль, переписавши на той момент рекорд чемпіонату. GdS поставила румуну високі 6,5 бала з характеристикою: "У нього були проблеми на початку, але він прогресував з кожною хвилиною. Кілька підбирань виявилися вирішальними".

Ківу покинув Рому 2007 року, щоб приєднатися до Інтера. Це був ще один складний момент. Двадцятого липня, в день презентації команди на стадіоні Фламініо, ультрас "джалороссі" обізвали його "циганом" і скандували що завгодно, тільки не дружні кричалки: "Ківу – геть", "Ківу – шматок лайна", "покидьок" і так далі. У новинах на той час основна увага приділялася його реакції: Крістіан вийшов на поле з високо піднятою головою і тренувався, наче нічого не сталося, не злякавшись тиску протесту. Все завдяки психологу.

"Найгірше мені довелося в той період, коли з'явилися чутки про мій перехід в Інтер, – зазначав Ківу в інтерв'ю GQ. – У нас було відкрите тренування, і на стадіон Фламініо прийшли 25 тисяч уболівальників. Мене буквально засипали образами. Не знаю, чому, коли суперники свистять тобі, ти їх не чуєш, але коли свистить твій власний стадіон, ти чуєш їх усіх. Єдине, що мене дійсно вразило, – це крик одного з моїх співвітчизників, він кричав румунською: "Мені соромно, що я румун!"

Мені кричали: "Іди працюй муляром!" Думаєте, мене це зачіпає? За багатоквартирними будинками, де я виріс, було багато циганських дітей. Я завжди з ними чудово ладнав; слово "циган" для мене не є образою. Мені не подобається, як ярлики навішують на румунів в Італії. "Румун" – не означає автоматично "злочинець". Легко повісити ярлик на всю націю через пару паршивих овець. Але такі вівці є всюди. Обрання Обами президентом США і перемога Хемілтона у Формулі-1 — ознаки того, що з расизмом можна боротися. Але це довгий процес, який торкнеться всіх. У Нідерландах вороги марокканці, у Франції – тунісці. Ми повинні мати сміливість сказати, що расизм існує, інакше ми не зможемо з ним боротися".

Однак Крістіан не тримає зла на вболівальників "джалороссі". Навпаки, він тепло відгукується про проведений час у столиці Італії та вболівальників місцевої команди. У 2023 році, в інтерв'ю Sportіtalia, Ківу зазначив: шкодує тільки про те, що не виграв Скудетто з Ромою.

"У мене так багато спогадів про час, проведений у Ромі! Я ставив перед собою мету перемагати у всіх командах, за які грав. З Ромою ми виграли Кубок Італії, здолавши Інтер. У попередні роки ми завжди програвали їм із рахунком 2:3, і мені б хотілося виграти Скудетто з Ромою, щоб подарувати цим чудовим уболівальникам щось особливе. На жаль, ми не змогли цього зробити і тричі за чотири роки опинялися другими. Мені не вдалося виграти там Скудетто. Але якби я виграв його з Ромою, можна було б завершувати кар'єру...".

Можливо те, що Ківу не виграв Скудетто з Ромою, навіть на краще. Перейшовши в Інтер, він завоював три чемпіонські титули, а легендарний требл 2010 року став вишенькою на торті.

