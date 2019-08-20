"Мені сказали, що переведуть в дубль, і я не поїду на ЧС-2006", – Леко – про останній сезон у Динамо

Колишній півзахисник Динамо Єрко Леко розповів про те, як йому не покращили умови контракту та погрожували відсутністю на чемпіонаті світу-2006.

"Незадовго до закінчення контракту з київським клубом Інтер запропонував за мене 8 мільйонів євро. Я хотів перейти, але Ігор Суркіс сказав, що я ключовий гравець команди, її найкращий легіонер і він хоче бачити мене в Динамо і так далі. Мені стало дуже приємно, я нормально сприйняв відмову клубу на мій продаж.

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Тим часом мій контракт добігав кінця. Динамо почало купувати багато гравців, прийшли бразильці і отримали солідні контракти, які були в кілька разів вищі мого. Я хотів залишитися в Динамо і вступив у переговори з продовження договору, але керівництво запропонувало мені ті ж умови, на яких я переходив 4 роки тому. Я чимало здивувався – оскільки це було несправедливо по відношенню до мене.

Динамо не захотіло підвищувати зарплату, а я відмовився продовжувати контракт. Керівництво не очікувало такого повороту подій і сказало, що відправить мене в дубль на останні півроку, а я не зможу виступити на чемпіонаті світу-2006.

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Я подзвонив тренеру збірної Хорватії Кранчару і порадився – як бути далі? Він сказав, що проблеми зовсім немає, мені потрібно грати за дубль, а в кінці сезону я отримаю запрошення в збірну і зіграю на Мундіалі. Після чемпіонату світу я перейшов у Монако в статусі вільного агента.

Я не ображений і не розсерджений на Динамо. Бізнес – є бізнес. Я все розумію", – сказав Леко FC Dynamo Nation.

Єрко Леко виступав у складі київського Динамо з 2002 по 2006 роки, двічі ставши чемпіоном України.