"Я поважаю будь-якого футболіста. Щодо Циганкова скажу, що мені шкода його. Тому що він зростав на рівні, а потім у нього почалися травми. Дай боже, щоб Циганков до 17 серпня не травмувався (день першого матчу з Бенфікою, – прим.).

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Чому його не запрошують до інших клубів? Тренери бачать, що футболіст часто травмується. Навіщо його тоді купувати? Він ще не набрав форми. Ось якщо Циганков набере форму, тоді він, можливо, покаже свій рівень. Але поки що цього немає", – сказав Сабо в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Циганков пропустив перший поєдинок проти Штурма, однак у матчі-відповіді став одним з героєм зустрічі, оформивши гол + пас.

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