"Мені шкода таких людей", – Зідан відповів на слова Антіча про те, що Модріч не заслуговує на "Золотий м'яч"

Наставник Реала Зінедін Зідан висловився щодо заяви Радоміра Антіча про Луку Модріча.

"Слова Антіча? Що я можу сказати? Люди можуть говорити все, що їм заманеться. Мені шкода тих, хто говорить такі речі. Модріч заслужив на "Золотий м'яч", він завоював його завдяки старанній роботі і прекрасній грі", – цитує Зідана Marca.

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Нагадаємо, нещодавно Радомір Антіч розкритикував Луку Модріча заявивши, що той не може віддати гольову передачу та не заслуговує на "Золотий м'яч".

До слова, у поточному сезоні Прімери Модріч провів 28 матчів, в яких відзначився 3-ма голами та 6-ма асистами. Минулого року 33-річний гравець став володарем "Золотого м'яча".

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