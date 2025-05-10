"Стільки технічного браку від киян я не очікував. Необгрунтовані втрати м'яча. Проглядався задум зіграти середнім блоком. Зрозуміло, що очікували від Полісся активних дій на м'ячі. Але підловити команду Ашура не вдалося через відсутність майстерності, швидкості, точності в перехідних фазах гри. Слава Богу уникли пожежі у своєму штрафному майданчику. Пожежники сьогодні були вихідними. Жартую.

Втрачені шанси Полісся у відеоогляді матчу з Динамо

Послухав після матчу інтерв'ю Олександра Шовковського. Десь мені його шкода. Якщо команда не виконує вказівку на гру, то існує лише дві відповіді. 1. Не дав суперник. Але це відразу відкидається. Житомир в оборонній фазі багато помилявся позиційно і давав необхідний простір для реалізації задуманого плану. 2. Всередині команди відбуваються процеси, на які головний тренер вплинути не в змозі. На мою думку, відсутність належної конкуренції у гравців, психологічна стійкість.

Ні для кого не секрет, що завершальні матчі найскладніші у психологічному плані. Як то кажуть – останній бій він найважчий. Голова розуміє – ноги не біжать. У цих ситуаціях тренеру дуже складно вирулити.

Втрата очок у цьому матчі може зіграти ключову роль у чемпіонських перегонах. А далі буде складніше. Сподіваюся у фіналі Кубка України побачити гідний футбол", – написав Заховайло на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, після 28-ми турів Динамо лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Олександрію на 5 очок. Полісся з 44-ма пунктами четверте.

Динамо розділило очки з Поліссям – кияни майже нічого не створили, старання Гуцуляка і Ко нейтралізував Нещерет