"Мені шкода, що поруч з тобою немає хорошого чоловіка". Спокуслива дівчина гравця Динамо, перед якою неможливо встояти

Захисник київського Динамо Артем Шабанов зустрічається зі справжньою красунею, яку приховує від сторонніх очей в соціальних мережах.

Дівчину, яка "викрала серце" 26-річного захисника Динамо звати Юліана.

Судячи з соціальних мереж, сексапільна блондинка захоплюється йогою, часто відвідує спортзал і любить подорожі, а також володіє повним арсеналом для того, щоб стати дружиною футболіста: пишні груди, ідеальний прес і довгі ноги.

Яскрава Юліана зачарувала не тільки Артема, а й велику армію фанатів, які насмілюються писати їй відверті заяви. "Мені шкода, що поруч з тобою ніколи не буде хорошого і ніжного чоловіка", – пишуть під фото красуні її прихильники.

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