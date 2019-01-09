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"Мені шкода, що поруч з тобою немає хорошого чоловіка". Спокуслива дівчина гравця Динамо, перед якою неможливо встояти

14:22 1144 Читать на русском
"Мені шкода, що поруч з тобою немає хорошого чоловіка". Спокуслива дівчина гравця Динамо, перед якою неможливо встояти
Чарівна Юліана

Захисник київського Динамо Артем Шабанов зустрічається зі справжньою красунею, яку приховує від сторонніх очей в соціальних мережах.

Дівчину, яка "викрала серце" 26-річного захисника Динамо звати Юліана.

Судячи з соціальних мереж, сексапільна блондинка захоплюється йогою, часто відвідує спортзал і любить подорожі, а також володіє повним арсеналом для того, щоб стати дружиною футболіста: пишні груди, ідеальний прес і довгі ноги.

Яскрава Юліана зачарувала не тільки Артема, а й велику армію фанатів, які насмілюються писати їй відверті заяви. "Мені шкода, що поруч з тобою ніколи не буде хорошого і ніжного чоловіка", – пишуть під фото красуні її прихильники.

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Теги
Артем Шабанов Артем Шабанов Динамо Динамо Дівчата футболістів Дівчина дня
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