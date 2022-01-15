Наставник Брешії Філіппо Індзагі вважає, що Дженоа не дала достатньо часу Андрію Шевченку.

"Мені шкода Шевченка. Його швидко звільнили, хоча команда мала дуже складний розклад, а нові гравці тільки приєднались до колективу.

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У футболі керівництво клубів зараз рідко демонструє терпіння. Впевнений, Андрій незабаром повернеться сильнішим. Бажаю йому успіху", – цитує Індзагі Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Дженоа попрощалась з Шевченком після двох місяців співпраці. На посаді головного тренера "грифонів" українець провів 11 матчів, в яких здобув одну перемогу, тричі зіграв унічию та зазнав 7 поразок.

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