"За бугром" (в Росії, – прим.) скаржаться, які вони нещасні, їх виключили з міжнародних змагань. Зрозумійте, ми через вас втратили все! Ви сидите зараз вдома та проводите свої "паперові" чемпіонати. А ми перебуваємо в умовах війни – хтось у відносно нормальних умовах, а хтось – просто в жахливих.

"Ми вистоїмо": Пятов – про те, чому російським окупантам не вдалость реалізувати бліцкриг

І ми не можемо працювати, не можемо приносити народу України радість спортивних перемог. Коли проходив чемпіонат Європи з футболу, площі в українських містах були переповнені людьми. Своєю грою там ми дарували людям щастя та радість. Сьогодні немає протистоянь між Динамо, Шахтарем, Зорею, Львовом та Чорноморцем. Сьогодні ми всі разом. Це стосується й інших видів спорту.

Не має сенсу розмовляти з російськими спортсменами. Я на сто відсотків знаю, що їм заборонено говорити на цю тему. Пишаюся тим, що я українець, адже можу сказати та зробити все, що я хочу. Ми – вільний народ. А росіяни – загнані люди. Вони не мають свободи слова, вони навіть не можуть мислити інакше. Це єдине, за що мені їх шкода. Не дай Боже комусь пережити те, що українці проживають зараз", – цитує Бущана офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Георгій разом з партнерами по національній команді створив фонд гуманітарної та військової допомоги Україні.

Росія напала на Україну: Суркіси поставили крапку в скандалі, Луческу не піде з Динамо, зірки дбають про дітей (LIVE)