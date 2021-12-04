"Мені просто прийшло смс: "Давай одружимося". Я відповіла: "Давай!". От і все. Ось і вся наша романтика.

"Понаїхали": дружина Пятова – про найважчий період в кар'єрі голкіпера Шахтаря та нестерпний столичний булінг

Чому не можна було приїхати додому та сказати це особисто? Я його про це запитую й досі. Я йому це ще на смертному одрі згадаю. Що він не став переді мною на коліно і не запропонував руку та серце. Андрій каже, що так всі роблять пропозицію, а у нас вийшло оригінально", – розповіла Юлія Пятова у програмі "КраСавіна".

Нагадаємо, пара виховує чотирьох дітей: дочок Дарію, Мілану та Майю, а також сина Лева.

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