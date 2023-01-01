"Мені пропонували Сток Сіті, а я тоді знав 2,5 слова англійською. "Все, їдемо". Там зарплата, ну... космос. Кажу: "Ну зараз, зараз".

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І так тягнулося до кінця контракту, але повторював: "Та почекай, ще не факт, що в Англію поїду". Тому англійську не поспішав вчити. Відтягував-відтягував, от як відчував, що не в Англії будемо. І поїхали в Іспанію", – розповів Коноплянка на YouTube-каналі Влади Седан.

Нагадаємо, після завершення контракту з Дніпром Євген у 2015 році у статусі вільного агента перейшов у Севілью, де не зміг повністю розкритись. Далі були спроби заграти в Шальке і Шахтарі. З лютого 2022-го виступає у польській Екстраклясі.

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