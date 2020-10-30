"Мені дуже прикро бачити його в такому стані. До 30 років він повинен був досягти повної технічної футбольної зрілості.

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Маріо був би дуже корисний для збірної Італії. Я люблю його і надіюсь, що поруч з ним завжди все буде добре", – цитує Роберто Манчіні Goal.

До слова, Маріо Балотеллі провів 36 поєдинків у футболці збірної Італії у всіх турнірах та відзначився 14 голами. Національна команда Італії у листопаді зустрінеться з Естонією (спаринг), Польщею та Боснією і Герцеговиною. Останні два поєдинки відбудуться в рамках Ліги націй.

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