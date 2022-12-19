Найтитулованіший футболіст світу Дані Алвес відверто звернувся до Ліонеля Мессі після звитяги Аргентини на чемпіонаті світу 2022 року.

"Мені по**й, що ти мені скажеш, засранцю. Цей бісів світ любить тебе, бісів футбол любить тебе. І ті з нас, хто любить футбол, поважають тебе і вітають із цим моментом.

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Насолоджуйся цим разом із сім'єю і всіма, хто проходить повз. Як бразилець і південноамериканець я знаю, що це більше, ніж просто перемога на чемпіонаті світу. Хай живе футбол і всі, хто його люблять", – написав Дані Алвес у своєму Instagram.

Представник мексиканського клубу Пумас протягом кар'єри так і не зміг підкорити вершину під назвою "Чемпіонат світу". Мессі це вдалось у 35 років завдяки перемозі над Францією напередодні (3:3, пенальті 4:2).

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