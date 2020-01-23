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"Мені потрібен Зінченко, він буде у мене в першій команді", – Варга пригадав розмову з легендарним тренером

09:44 7435 Читать на русском
"Мені потрібен Зінченко, він буде у мене в першій команді", – Варга пригадав розмову з легендарним тренером
Олександр Зінченко / talkSport

Відомий агент Шандор Варга пригадав свою розмову з екс-тренером Арсенала Арсеном Венгером щодо трансферу тоді ще зовсім юного Олександра Зінченка.

"Пам'ятаю, коли Арсен Венгер вперше звернув увагу на Зінченка, йому було 17 років. Олександр грав тоді в юнацькій Лізі чемпіонів за Шахтар. Вони вдома перемогли Арсенал.

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І тут мене набирає Венгер: "Мені потрібен Зінченко, він буде у мене в першій команді". Я йому заперечив – мовляв, немає ігор за збірну, у вас в Англії діють такі правила. Арсен відповів: "Шандор, ну які правила? Якщо я зможу довести, що цей гравець мені потрібен, то йому дадуть робочу візу. Це вже мій клопіт", – цитує агента Спорт-Експрес.

Нагадаємо, Зінченко покинув Шахтар у 2014 році. Після одного сезону в Уфі українець у 2016 році перейшов у Манчестер Сіті.

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Англія Головне Українці за кордоном Арсенал Арсенал Арсен Венгер Арсен Венгер Шандор Варга Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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