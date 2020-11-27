Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада в Аргентині на 61-му році життя. Після його смерті розгорівся серйозний скандал – один із працівників похоронного бюро сфотографувався біля домовини з тілом знаменитого футболіста. Світлина потрапила в мережу, а винуватця інциденту звільнили, але цим неприємності для нього не обмежилися.

Працівник похоронного бюро сфотографувався біля домовини Марадони – його звільнили

Як виявилося, біля мертвого Марадони сфотографувалися одразу троє чоловіків, один з яких підняв великий палець угору. Клаудіо Фернандес (один із тих, хто зробив фото – прим.) прокоментував інцидент, який обурив всю Аргентину.

"Я працював в похоронному бюро багато років. Я не така людина, яка стала би робити фото з тілами, проявляючи неповагу до небіжчиків. Як я можу все пояснити? Ми працювали з тілом, тоді підійшов мій син. Він, як будь-який хлопчик свого віку, підняв вгору великий палець і сфотографувався. Світлина зроблена навіть не на мій телефон.

Я отримав безліч погроз. Мене знають люди в моєму районі. Мені надсилають погрози, обіцяють вбити, зламати мою машину, погрожують моїм дітям. Найгірше те, що я не публікував ніяких фото, вони були опубліковані з іншого телефону. Ніколи не думав, що знімки опиняться в Інтернеті. Перепрошую в родини Марадони за свій вчинок", – цитує Фернандеса Globo Esporte.

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