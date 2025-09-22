"Мені подобається стиль останніх трьох матчів. У неділю ми зіграли фантастичний матч у Ньюкаслі, і це було важко, тому що суперник був складний, як і сьогодні. Ми заслужили перемогу. Я задоволений. Ми забили три голи, а це не завжди легко в матчах з сильним суперником. Я не хочу говорити про нього, хочу говорити про свою команду. Нам треба зосередитися на своїй грі і своєму плані на матч.

У нас 27 футболістів, і важливо, щоб всі були в хорошій формі. Ольмо провів відмінний матч. Те, що Рашфорд не вийшов у стартовому складі, нормально, у нас матчі кожні три-чотири дні. Треба контролювати його ігровий час. Ви самі бачили, що може статися, у випадку з Ферміном. Маркус багато грав, і треба це мати на увазі.

Ми вирішили замінити Рафінью в перерві, тому що у нього була жовта картка, і ми не хотіли його втратити, ось і все", – цитує Фліка Marca.

Барселона розгромила Хетафе – Ферран Торрес оформив дубль, Рашфорд віддав асист