– У цій команді багато лідерів; минулого року я зіграв лише десять матчів. Мені подобається ідея бути одним із лідерів, прикладом для молодших гравців і мати можливість підтримати тих, хто, можливо, має досвід, але є новачком у команді. Лідери важливі, але найголовніше – це бути командою.

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– Вієйра зазначав, що хотів би спробувати вас на позиції плеймейкера.

– Мені подобається ця позиція, і якщо він вважатиме, що я зможу там добре проявити себе, я відкритий до цього. У своїй кар’єрі я грав на різних амплуа: як восьмий номер у національній збірній і як нападник в Аталанті. Минулого року я також виступав перед захистом, і це для мене не проблема. Я розумію, чого від мене хоче тренер, тому мені просто потрібно зосередитися на якісних тренуваннях.

– Гронбек, Станчу та Карбоні – це нові гравці. Що ви про них думаєте?

– У них є якість і досвід. Я добре знаю Станчу – ми були суперниками в Бельгії, а згодом грали разом у національних командах. Конкуренція – це добре, вона стимулює. Але, знову ж таки, ми – одна команда, а суперники – це інші, – сказав Маліновський для Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, що минулий сезон Маліновський майже повністю пропустив через травму. За цей час він встиг зіграти 10 матчів у всіх турнірах та зробити 3 гольові передачі.

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