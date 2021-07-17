"Мені подобались Папен, Шевченко, Мальдіні": Жиру розкрив мотиви переходу в Мілан
Форвард Олів'є Жиру прокоментував свій перехід у Мілан, пригадавши дитячі та юнацькі футбольні вподобання.
"Моя мета – виграти кілька трофеїв. Через це я граю у футбол. Я хочу перемагати знову і знову. Почуваюсь маленькою дитиною, якій майже 35 років.
Мілан офіційно оголосив про трансфер Жиру
У дитинстві і юності мені подобалися Жан-П'єр Папен, Андрій Шевченко і, звичайно, Паоло Мальдіні. Ця команда змусила мене мріяти, я також був великим шанувальником Марко ван Бастена. Мілан має багату клубну історію, тому я хотів приєднатися до них", – цитує Жиру Sky Sports.
До слова, 34-річний форвард підписав із "россонері" контракт на 2 роки. Останні дев'ять сезонів Олів'є провів у Лондоні, де грав за Челсі та Арсенал.
10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині