"Ви знаєте, я думаю, що мені сьогодні немає сенсу щось говорити. Хлопці все сказали. Своїм ставленням, самовіддачею, вони прийняли ті перестановки, які ми запропонували. Вони до кінця все виконували. Це їхня перемога. Це лише вони.

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Я радий, що мої слова діють. Вони молодці. Вони зробили висновки після 1:7. Для нас сьогодні інформативно цей матч багато чого підказав. В майбутньому нам буде простіше, ми зможемо урізноманітнювати. У нас є можливість міняти тактику по ходу гри.

Ми зараз не в змозі конкурувати кадрово з Іспанією. Але ми виграли всю боротьбу, підбирали м'ячі. Ми хотіли виграти і виграли. Гра без м'яча була основним принципом сьогоднішньої перемоги. Ми знали, що будемо без м'яча. Знали, що вони залишать нам шанси. Нам треба було рухатися, перекривати, створювати чисельну перевагу. Колосальна робота.

Хтось повинен в збірній задуматися, є конкуренція. Дуже багато позитивних моментів. Командна гра і самовіддача – складові успіху", – сказав Андрій Шевченко в ефірі програми "Головна команда".

Нагадаємо, збірна України перемогла Іспанію у надважкому поєдинку вперше в своїй історії (1:0).

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