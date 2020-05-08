"Мені не вистачило часу": іспанський екс-тренер Карпат готовий знову працювати в Україні

Колишній наставник "зелено-білих" Серхіо Наварро поділився думками щодо своєї роботи у львівському клубі.

"Досвід роботи в Карпатах був для мене першим у самостійній тренерській роботі. Я та мої помічники знали, що нам буде вкрай важко. Ми мали не так багато часу, але повинні були швидко дати результат. Одразу опинилися під тиском. Щоб змінити систему команди та досягти результату, потрібно було виконати великий обсяг роботи за короткий час. Ми мали власний план, як досягти успіху у побудові системної роботи в Карпатах. Але у футболі щось серйозне створити за короткий відрізок не так просто.

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Попри те, що ми так і не досягли потрібного результату, вважаю, що дуже багато чого моя команда змогла зробити у Львові заради подальшого розвитку клубу. Ми працювали, чесно віддаючись нашій справі на 100 відсотків. Після того, як залишив Карпати – передивився всі матчі команди, коли я керував нею. Якби ми мали більше часу та працювали далі, то досягли б більшого. Гравці вже почали змінюватися, розуміти, чого від них вимагають. Потрібно було терпіння, щоб подолати невдачі.

Я ні про що не шкодую. Карпати стали для мене прекрасним досвідом у тренерській роботі. Я полюбив цей клуб. Намагався робити все, що він став успішнішим та кращим. Я хочу зростати як тренер, тому якщо будуть цікаві пропозиції з України – готовий їх розглянути", – сказав Наварр в інтерв'ю виданню Gazeta.ua.

Нагадаємо, Серхіо очолив Карпати у червні 2017 року. 12 вересня після розгромної поразки від Вереса 1:6 його було звільнено з львівського клубу. Нині 40-річний іспанець працює асистентом тренера у Леванте.

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