Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола іронічно відреагував на критику Ерлінга Холанда, який марнує багато моментів на старті сезону.

"Холанд мав неймовірні моменти і міг би вже забити 14-15 голів. Це означає, що ми граємо добре. За кількістю моментів у Холанда я завжди можу визначити, чи добре грає команда. Коли моментів немає, то щось у нас йде не так.

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Моя порада – не критикуйте Ерлінга надто сильно. Критикуйте захисника, тренера, але ніколи – форварда, який забиває. Бо коли він заб'є, то ви опинитеся в становищі, коли доведеться просити вибачення.

Мені не спиться через змарновані моменти Холанда (сміється). Але з кожним тижнем він стає все кращим. Завжди складніше набрати ритм без передсезоння. Ми їздили в турне до Японії та Південної Кореї, тому часу на тренування було замало", – цитує Гвардіолу Daily Mail.

Попри всі проблеми саме Холанд очолює бомбардирські перегони АПЛ – 7 голів у 5 турах. У найближчих переслідувачів на 3 м'ячі менше.

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