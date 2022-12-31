"Хто винен, що у Динамо немає нападника вже 10 років? Президент. Луческу б'є на сполох уже давно. Мені не соромно за те, що я говорю про Динамо. Бачу, що є. Коли Динамо я "ганяю", це не говорить про те, що його ненавиджу.

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Я хочу пишатися Динамо, а не так, як зараз. Раніше футболку Динамо Київ одягнути, всі пишалися цим і автографи у гравців брали, а зараз скажуть "торпедівець". Повертаючись до проблеми із нападниками Динамо. Скільки заробили у єврокубках? Нехай 50 млн євро. Купили Раміреса, не знаю за скільки, але навіщо? Підсилив? Ні. Скільки років це вже триває?", – поділився Леоненко у програмі Пряма Червона на YouTube.

Додамо, що усі номінальні форварди Динамо (Супряга, Рамірес, Шкурін, Кулач) забили лише 2 голи у першій половині сезону 2021/22 в УПЛ, а конкуренцію виграв Денис Гармаш, який у 17 матчах чемпіонату забив 7 м'ячів.

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