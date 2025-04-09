Франческо Тотті прокоментував поїздку в Росію, під час якої взяв участь у церемонії вручення премії Rb International Award – одного з найважливіших заходів у сфері спорту та ставок у країні-терористці.

"Мені не потрібно відповідати на критику. Я приїхав, тому що мене запросили на спортивний вечір. І я із задоволенням прийняв цю пропозицію. Я хотів би подякувати італійцям, з якими я познайомився між вчорашнім і сьогоднішнім днем. Я зустрівся зі своїми вболівальниками і побачив старих товаришів по команді. Це була чудова зустріч.

Тотті лише прикривався словами про служіння спорту – він поїхав до Росії не безкоштовно

Сучасному футболу не вистачає душі. Зараз гравці більше зосереджені на фізиці, ніж на техніці. Колись футболісти виявляли велику відданість своїм клубам, тоді як сьогодні футбол став більше схожим на бізнес. Про що я шкодую? Що не зміг зіграти з Роналдо", – цитує Тотті Voce Giallorossa.

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