"Без хибної скромності скажу, що пропозиції були й раніше, бо є постійний інтерес клубів до мене. Однак моє фундаментальне бачення ситуації, починаючи з 2012 року і до сьогодні, полягає в тому, що Реал завжди на першому місці.

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Чи безглуздо у моєму віці відмовлятися від великих грошей? Можу лише повторити. Я щасливий і задоволений у Реалі, і поки це так, не думаю про інші варіанти. І мені не потрібно тішити своє его цими історіями про вигідні пропозиції. Я просто хочу насолоджуватися кожним моментом у футболі та Реалі, і не встановлюю для себе жодних обмежень", – цитує хорвата Sportske.

Нагадаємо, що Лука Модріч виступає за мадридську команду з 2012 року. Півзахисник провів за "вершкових" 492 матчі у всіх турнірах. Влітку чутки відправляли хорвата в різні клуби, проте він вирішив продовжити виступати за Реал.

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