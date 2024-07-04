"Я відмовився від багатьох пропозицій. Мені не потрібні гроші, але я готовий.

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Головне – тренувати, щоби бути на першому місці. Навіть якщо це буде команда з Серії B, C чи D, якщо мене покличуть", – цитує Луческу Gsp.ro.

Нагадаємо, після відходу з Динамо (у листопаді 2023 року) 78-річний фахівець залишається без роботи. ЗМІ сватали його у низку клубів (Бешикташ, Полісся і навіть повернення у Київ). У травні 2024 року повідомлялося, що Луческу обійме посаду віце-президента бухарестського Рапіда, а також стане радником головного тренера команди Ніла Леннона.

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