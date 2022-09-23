"Багато причин спонукають мене продовжую грати. Я відчуваю, що ще досить сильний і конкурентоспроможний. Почуваюся частиною золотого століття спорту. Я в тому віці, що можу завершити кар'єру, коли захочу. Я контролюю ситуацію, але за кожним моїм рішенням завжди є причини.

Роналду – найкращий, а Мессі лише третій: статистичний портал оприлюднив рейтинг перемог світових зірок

Я повернувся в Парму, тому що я щаслива людина, яка побачила, як пишаються фанати тим, що я знову опинюся у воротах їхньої команди. За кар'єру я виграв безліч трофеїв, але є й ті, які я взяти не зміг. Я щасливий, що боровся за них, але особисто я досягав успіхів завдяки любові вболівальників. І мені не потрібні вісім перемог у Лізі чемпіонів, щоб знати, наскільки я хороший. Навіть без трофея Ліги чемпіонів я знаю, чого вартий.

Критика – це моє паливо. Чим старшим я стаю, тим сильніше вона мене мотивує. Коли ти молодий, вона завдає тобі болю. Є ризик, що вона зламає тебе. Коли стаєш старшим, ти бачиш у ній стимул. Іноді я справді потребував цієї критики і звертав увагу на те, хто саме мене критикує", – цитує Буффона Football Italia.

Буффон досі шкодує через найганебнішу помилку: мрії про ЧС були блефом, дивовижний трансфер Ювентуса та порада Ілічічу