"Мені не пощастило, що у футбольній асоціації за короткий проміжок часу відбулося багато змін. Я підписав контракт у лютому, але перед моїм першим матчем генеральний директор [Пітер Боссарт] уже пішов.

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Я знав трьох голів, чотирьох спортивних директорів і двох технічних директорів. Більше не йшлося про єдину асоціацію. Оскільки підхід теж змінився, мені стало важче працювати", – цитує Тедеско VI.

Нагадаємо, що у Тедеско був конфлікт із Тібо Куртуа. 39-річний тренер загалом провів 24 матчі на чолі збірної Бельгії, проте на останньому чемпіонаті Європи "червоні дияволи" в підсумку зазнали поразки в 1/8 фіналу від Франції. Його змінив Руді Гарсія.

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