У своєму останньому відеозверненні Марадона розмовляє з лікарем Леопольдо Луке, який опікувався легендою до його смерті.

"У мене залишився шрам, але я в порядку. Взагалі-то мені не подобаються такі інтимні моменти, але в оточенні хороших людей я відкриваюсь. Цілую тебе, Луке", – сказав Марадона.

Лікаря Марадони підозрюють у підробці підпису легенди

Відео було записане за кілька днів до смерті аргентинця. Напередодні він переніс операцію на мозку.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками.

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