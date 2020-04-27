"Мені нас*ати, хоче він спілкуватись зі мною чи ні": Мілевський – про конфлікт з Бойком

Форвард брестського Динамо Артем Мілевський поділився думками щодо давнього картярського конфлікту з голкіпером киян Денисом Бойко.

"До тепер мене ця історія гризе. Та й на цю тему я стільки вже говорив. Скільки можна її поширювати? Була і була історія. Я не хочу спілкуватися з цією людиною. От і все. Може, і він не хоче зі мною спілкуватися. Та й нас*ати мені – хоче він чи не хоче. Може, і йому нас*ати – хочу я чи не хочу.

Бойко різко відповів Мілевському, який назвав голкіпера щурем

У нас навіть думок не було – когось обдурити. Він нещодавно дав інтерв'ю і сказав, що Селезньов – його найкращий друг. Для мене це дивно. Знаючи Селю. Бог з ним", – сказав Мілевський в ефірі Youtube-каналу "Міля".

Нагадаємо, під час спільних виступів за київський клуб між гравцями стався конфлікт під час гри у карти. Як наслідок, обидва футболіста перестали спілкуватися між собою.

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