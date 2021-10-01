"Моя відставка? Ніхто мені нічого про це не говорив. Це правда, що президент Лапорта приїздив сьогодні, але я не бачився з ним, він готувався до матчу.

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Він мені нічого не сказав, але у мене є вуха, у мене є очі, і я знаю, що багато інформації просочується назовні. Мені набридло захищатися. Будь-хто може проаналізувати ситуацію в клубі і команді", – цитує Кумана Marca.

Вже кілька тижнів іспанські ЗМІ форсують інформацію, що нідерландський фахівець перебуває за крок від звільнення. 2 жовтня Барса завітає у гості до Атлетіко, ця зустріч і може стати останньою для Кумана.

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