– Сергію, чи правда, що ви вже є гравцем столичного Лівого Берега?

– Ні, це – неправда. Це все не більше, ніж чутки. От перед вами мені дзвонили теж, питали…

Легенда Динамо оформив сенсаційний перехід до клубу, який вилетів з УПЛ, – джерело

Я уклав контракт з ФК Лісне. Готуюсь до матчів у Другій лізі. В нас вже 26 липня перший матч. Я з Лісним до кінця. Отак от, – сказав Рибалка для Українського футболу.

Нагадаємо, Рибалка – вихованець харківського Арсенала. У 2008-му перейшов в Динамо і перебував на контракті до 2017 року (3 голи й 5 асистів у 104 матчах). Відправлявся в оренду у чеський Слован та турецький Сівасспор. У 2018-му став повноцінним гравцем представника Суперліги. З 2021-го по 2023-й роки виступав за Олександрію, звідки перебрався в ЛНЗ – черкасці стали останньою професіональною командою в кар'єрі Рибалки.

Визначився перший офіційний суперник Динамо в Лізі чемпіонів – епічна розв'язка у серії пенальті з 28 ударами