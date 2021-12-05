"Коли отримав травму, почав вивчати випадки спортсменів старших 30 років, які мали серйозні травми і які дуже добре відновлювалися.

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Дієго – мій чудовий друг, і розмова з ним мені дуже допомогла. Я бачив його документальний фільм про травму, а також спробував глибше розібратися у проблемі Феліпе Мело та Рафіньї, коли він грав за Барселону. Навіть якщо травми не схожі одна на одну, ви дізнаєтесь про процес відновлення.

До того ж мені дуже допомогла підтримка Джоеля Мораєса та Зе Роберто.

У мене ніколи не було такої травми. Звичайно, це засмучує, особливо в той момент, коли були важливі матчі зі збірною та Шахтарем. Це засмучувало, але я дуже зосереджений, і мені постійно допомагали мої родичі та друзі. Це робить будь-якого спортсмена сильнішим.

Я прибрав всю їжу, яка запалювала моє тіло, і замінив її їжею, яка могла б допомогти із загоєнням та зневодненням. Це спрацювало дуже добре. Іншим ключовим моментом була операція в Барселоні

Я всім дуже вдячний. Це повернення викликає велике хвилювання", – цитує Мораєса Globo.

Нагадаємо, востаннє Жуніор виходив на поле ще у квітні. Нещодавно нападник повернувся до тренувань у загальній групі "гірників".

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