"Ми сильно постраждали від цього, з такою поразкою ти входиш в історію Барси. У цьому є частка моєї провини. Одного разу я напишу про це. Після відставки я дізнався, що рішення про моє звільнення було ухвалене до 2:8. Я дізнався про все.

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Повернутися до роботи? Не особливо й хочеться... Мені добре вдома, на морі, з цими знаменитими коровами. Я вже не сумую. Ти ніколи не почуєш, як я скаржуся. Я у футболі вже 40 років. Я був посильним у офісі, поки не підписав свій перший контракт. Я завжди буду вдячний футболу за все, що він мені дав", – сказав Сетьєн в інтерв'ю El Pais.

Нагадаємо, Кіке Сетьєн очолював Барселону з січня 2020 року і був відправлений у відставку після поразки від мюнхенської Баварії з рахунком 2:8 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

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