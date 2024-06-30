"На Бельгію збірна України вийшла просто із шаленим настроєм. Подивіться перші хвилини, на Яремчука, на Миколенка. Впродовж гри всі старалися, всі боролися, ніхто ніг не ховав, боротьби не уникав. Я про жодного футболіста, який зіграв проти Бельгії, не скажу, що він не хотів.

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І я себе на думці ловлю, що ці три матчі збірної на Євро дуже показові. Колосальний дисонанс між грою проти Румунії та двома наступними матчами. Мені до одного місця, яке там покоління – сильно найсильніше в історії чи не дуже найсильніше. Хто там у яких клубах грає, і яких чемпіонатах. Значення має тільки одне: вийти на поле, забувши про свій статус і рівень зарплатні. Вийти на поле тільки з однією метою – віддати себе повністю. Всю свою майстерність і вміння помножити на старання і бажання вигризати на полі кожен м'яч.



І нехай це краще буде футболіст зі скромного чемпіонату, який на полі буде готовий померти за ту синьо-жовту футболку, ніж футболіст із топового чемпіонату, який на полі розглядає повтор моменту на моніторі на стадіоні. Моменту, який вже пройшов. У той час, коли суперник атакує.

Не готовий до максимальної самовіддачі? До побачення! До побачення, прощавай, збірна! Посидь вдома, подумай, переосмисли. І тоді будемо говорити", – поділився Вацко у програмі Вацко on Air.

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