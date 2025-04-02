– Як ви можете оцінити Сольбаккена? Тепер уся увага зосереджена на збереженні місця у Серії А?

– Наша мета саме така, ми не можемо думати, що вона полягала у виході у фінал Кубка Італії, інакше це було б нереалістично. Хлопці добре попрацювали, змусивши ціле місто жити мрією.

Болонья зробила крок до фіналу Кубка Італії – Коваленко зіграв повний матч за Емполі

Мені також був потрібен цей матч, щоб дати трохи ігрової практики Коваленку та, особливо, Сольбаккену, який зараз фізично почувається добре, але потрібно бути трохи обережним, адже він нещодавно переніс операцію, – цитує Д'Аверсу TUTTOmercatoWEB.

29-річний український півзахисник у матчі проти Болоньї вперше в цьому сезоні вийшов у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин. Загалом у нинішній кампанії він зіграв 5 поєдинків за Емполі.

Нагадаємо, що Віктор приєднався до команди в лютому цього року, а з літа перебував у статусі вільного агента.

Матч-відповідь між Болоньєю та Емполі відбудеться 24 квітня.

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