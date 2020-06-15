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"Мені було соромно біля Роналду", – Джорджина назвала недоліки життя з форвардом Ювентуса

23:10 345 Читать на русском
"Мені було соромно біля Роналду", – Джорджина назвала недоліки життя з форвардом Ювентуса
Джорджина Родрігес / Фото Instagram

Джорджина Родрігес зізналась, як карантин вплинув на їхні стосунки з Кріштіану Роналду.

"Спочатку мені було соромно тренуватися з Кріштіану. Уявіть, що вам потрібно тренуватися в одному приміщенні з Роналду.

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Я звикла займатись вдома, поки він на тренуванні в клубі, щоб ми могли проводити більше часу разом, коли він повернеться. Але потім це відчуття минуло, і тепер я люблю займатися разом з ним. Він став моєю найбільшою мотивацією і натхненням", – цитує Джорджину The Sun.

Нагадаємо, вже на 20 червня запланований рестарт Серії А. Ювентус проведе поєдинок в рамках фіналу Кубка Італії проти Наполі 17 червня.

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Теги
Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Дівчата футболістів Джорджина Родрігес
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