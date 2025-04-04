– Хто такий для тебе Олександр Шовковський? Нещодавно він сказав, що Руслан Нещерет вже останній рік-півтора був готовий грати, але перевага на твоєму боці була виключно завдяки досвіду.

– Я теж це дивився. В першу чергу, для мене Олександр Шовковський – це легенда Динамо, збірної та українського футболу. Конкурентом його я не був, тому що він тренувався, а я був десь поряд. Мабуть, теж я був вже готовий грати, але не грав тоді. Не знаю...

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Щодо цих слів... Як мені це прокоментувати? Мені було прикро це чути. Якось нелогічно виходить, що сильніша людина не грала, бо була людина досвідчена. Мені було трошки неприємно. Багато чого почали говорити, коли я поїхав. Я поїхав мовчки, щоб подивитися, що буде, я ж не на Місяць поїхав чи на Марс, хоча там погода схожа. Всі мене забули якось, чи недооцінюють, не можу зрозуміти, – сказав Бущан в інтерв'ю YouTube-каналу Ігор Циганик.

Нагадаємо, в січні Георгій Бущан покинув Динамо та перейшов у саудівський Аль-Шабаб. Сума трансферу склала 3 мільйони євро. До цього голкіпер всю кар'єру провів у складі "біло-синіх", разом з командою він ставав чемпіоном України та двічі вигравав національний Кубок.

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