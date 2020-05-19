"Мені було по*** – знав, що стану мільйонером": Сонг свідомо ризикував кар'єрою заради грошей Барселони

Колишній гравець Барселони Алекс Сонг розповів про головну мотивацію при переході в каталонський клуб.

"Я провів в Арсеналі вісім років, але почав добре жити лише в останні чотири. Це сталося через те, що моя зарплата сильно зросла. Але при цьому я зрозумів, як багато витрачав. Коли я тільки перейшов у Арсенал, то отримував 15 тисяч фунтів на тиждень.

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Я був молодим і захопленим хлопцем. Я хотів спілкуватися з великими хлопцями, купувати все, що хочу, і влаштовувати божевільні вечірки. Я приходив на тренування і бачив Тьєррі Анрі – короля, який з'являвся на дуже крутій машині. Я сказав собі, що хочу отримати таку ж будь-якими засобами.

За весь час в Арсеналі я не зміг накопичити навіть 100 тисяч фунтів, а люди думали, що я мільйонер. Коли Барселона запропонувала мені контракт, і я побачив, скільки буду отримувати, то навіть не замислювався. Я подумав, що моя дружина і діти повинні жити в комфорті, коли моя кар'єра закінчиться. Я зустрівся зі спортивним директором Барси, і він сказав, що я не буду часто виходити на поле. Але мені було по***! Я знав, що тепер стану мільйонером", – наводить слова Сонга Mirror.

Нагадаємо, Барселона купила Сонга в Арсенала влітку 2012 за 19 млн євро. За чотири роки він двічі переходив у Вест Хем на правах оренди. Зіграв у 39 матчах Ла Ліги, забивши один м'яч.

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