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"Мені було 16 чи 17 років, коли я тренувався з Роналду та Кака", – Алонсо пригадав свої часи в Реалі

17:20 483 Читать на русском
"Мені було 16 чи 17 років, коли я тренувався з Роналду та Кака", – Алонсо пригадав свої часи в Реалі
Маркос Алонсо / соцмережі

Захисник Челсі Маркос Алонсо розповів, як тренувався з основною командою Реала у зовсім юному віці.

"Коли я переходив у Реал, я грав вінгера, але потім 2 чи 3 роки довелось займати позицію лівого латераля через травми. Я добре впорався, отримав шанс перейти в другу команду на цю позицію, і я тут залишився.

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Після кількох місяців у резервній команді, мене покликали потренуватись один день із основою. Я провів заняття там, і ще рік просидів у резервній команді. Потім протягом 2-3 місяців почав регулярно займатись із основним складом і їздити з ними, і якщо я не виходив на поле, то грав за резервну команду.

Я відчував тиск, коли тренувався з основним складом. Це був хороший тиск, хороше відчуття, але все-таки це був тиск. Я займався з Кріштіану Роналду, Кака, і мені було лише 16 чи 17 років. Я викладався на 120%! Моя мрія здійснилась", – цитує Алонсо офіційний сайт Челсі.

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