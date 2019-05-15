"Мені боляче дивитись, що Динамо не хапає зірок з неба, так далі тривати не може", – відомий телеведучий

Мандрівник та відомий телеведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров поділився своєю думкою про гру київського Динамо.

"Я не настільки прискіпливо стежу за сучасним футбольним життям, тож, можливо, моя відповідь комусь здаватиметься недостатньо компетентною. Мені, звичайно, боляче дивитися на те, що моє улюблене Динамо останнім часом не хапає зірок із неба.

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Напевно, потрібно вибудувати гравцям правильну систему мотивації. Згадати ті часи, коли Динамо було суперуспішною командою, маю на увазі епоху Лобановського, і повертати тодішню методику. У будь-якому випадку, щось потрібно змінювати. Так, як є зараз, далі тривати не може", – сказав Комаров.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "У бразильців я асоціювався з Динамо". Дмитро Комаров був фанатом, мав автограф Шеви і плакав за Лобановським