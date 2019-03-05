"Мені боляче через цю новину", – Боатенг прокоментував рішення Льова не викликати його у збірну Німеччини

Захисник збірної Німеччини Жером Боатенг поважає рішення головного тренера Йоахіма Льова не викликати більше гравця до табору національної команди.

"Тренер збірної Німеччини Йоахім Льов сказав сьогодні в інтерв'ю, що я більше не буду виступати за національну команду. Він хоче запропонувати молодим гравцям місце у збірній і дати команді нове обличчя.

Льов більше не викликатиме у збірну Німеччини трьох багаторічних лідерів команди

Мені боляче через цю новину, адже для мене було найбільшою радістю представляти свою країну на міжнародній арені. Тим не менш, я поважаю новий курс і розумію рішення головного тренера.

Я сам був молодим і хотів, аби старші гравці звільнили місце для мене. Особисто я переконаний, що можу продовжувати грати на найвищому рівні і буду продовжувати це робити в майбутньому.

Льов заявив, що основним воротарем збірної Німеччини замість Нойєра може стати тер Штеген

Я завжди з великим задоволенням озираюся на час, проведений у збірній Німеччини. Я завжди був надзвичайно гордий носити форму національної команди, і ніколи не забуду літо 2014-го року.

Звичайно, я б бажав ще одного прощання для нас. Удачі команді у майбутньому", – написав Боатенг на своїй сторінці у Твіттері.