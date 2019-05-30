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"Мені боляче бачити тебе у сльозах", – Дрогба зворушливо привітав Чеха із завершенням кар'єри

17:26 376 Читать на русском
"Мені боляче бачити тебе у сльозах", – Дрогба зворушливо привітав Чеха із завершенням кар'єри
Петр Чех / фото із соцмереж

Колишній нападник Челсі Дідьє Дрогба звернувся до голкіпера Арсенала Петра Чеха, з яким він раніше виступав у складі "синіх".

"Я люблю тебе, легендо. Найуспішніший воротар у Прем'єр-лізі. Я впевнений, що пройде багато часу, перш ніж хтось інший поб'є рекорд за кількістю "сухих" матчів.

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Мені боляче бачити тебе у сльозах. Я знаю, як сильно ти хотів виграти цей трофей, щоб закінчити свою кар'єру на піку. Дякую, мій герою", – написав Дрогба в Інстаграмі.

Нагадаємо, Чех заявив, що завершить кар'єру після закінчення сезону. Голкіпер виступав за Челсі з 2004 по 2015 рік. З "синіми" він завоював 15 трофеїв, серед яких чотири титули чемпіона і чотири Кубка Англії, а також перемога в Лізі чемпіонів і Лізі Європи. З Арсеналом воротар виграв три трофеї.

Шолом, рекорд АПЛ за "сухими" матчами та уникання лави запасних. Культовий Петр Чех прощається з футболом

blog_ava
Шолом, рекорд АПЛ за "сухими" матчами та уникання лави запасних. Культовий Петр Чех прощається з футболом
16:09
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Теги
Англія Петр Чех Петр Чех Дідьє Дрогба Дідьє Дрогба Арсенал Арсенал Челсі Челсі
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